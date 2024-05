Oito anos após se despedir com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o técnico Bernardinho reestreou no comando da seleção masculina de vôlei com derrota para Cuba na Liga das Nações. Mesmo jogando sob intenso apoio da torcida no Maracanãzinho, no Rio, a equipe nacional não conseguiu empolgar, cometeu muitos erros, falhou nos bloqueios e perdeu por 3 sets a 1, parciais de 23/25, 29/27, 21/25 e 21/25.