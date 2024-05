O Borussia Dortmund se apoiou em ótima atuação de Jadon Sancho nesta quarta-feira e venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, abraçado pela sempre impressionante atmosfera do Signal Iduna Park. Depois de abrir o placar com Fullkrug, ainda na etapa inicial, o time comandado por Edin Terzic viu Mbappé, grande astro do PSG, ter apenas alguns lampejos durante o segundo tempo e levou a vantagem para o Parque dos Príncipes, onde será disputado o jogo de volta, na terça-feira, dia 7.