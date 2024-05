O Bayer Leverkusen continua imbatível e fez mais uma vítima no Campeonato Alemão. Neste domingo, goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, na Arena Frankfurt, pela 32ª rodada. O campeão nacional entrou em campo com um time misto e não teve Xabi Alonso no banco de reservas por estar suspenso.