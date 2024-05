O Barcelona não conseguiu adiar o título do Campeonato Espanhol do Real Madrid. O time catalão levou a virada sobre o Girona por 4 a 2, neste sábado, no estádio Montilivi, pela 34ª rodada. Com isso, o time merengue, que havia batido o Cádiz por 3 a 0, soltou o grito de "é campeão".