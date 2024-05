O Bahia fez o dever de casa na abertura dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o time baiano conquistou a vantagem mínima sobre o Criciúma, ao vencer por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. No outro duelo, o pentacampeão Grêmio ficou no zero a zero com o Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa.