O Flamengo mostrou muita irritação após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Brasileirão, e, através dos dirigentes Bruno Spindel e Marcos Braz, disparou contra a arbitragem. A coletiva de imprensa do técnico Tite, que aconteceria após o duelo, também foi cancelada em tom de protesto. O áudio do VAR, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mostra debate sobre a expulsão anulada de Luan Cândido.