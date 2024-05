Horas após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, na noite de quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, a CBF divulgou o áudio do VAR da anulação do que seria o segundo gol do time alviverde, marcado por Rony, aos 31 minutos do segundo tempo. A equipe de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com a joia Estêvão balançando as redes nos acréscimos e garantindo o resultado positivo aos donos da casa.