Daniil Medvedev teve de lutar muito para chegar às oitavas de final no Masters 1000 de Roma, no qual defende o título. O russo sofreu bastante com o saque e os fortes golpes do jovem sérvio Hamad Medjedovic, de 20 anos, avançando após três sets, parciais de 7/6 (7/5), 2/6 e 7/5.