O Atlético-MG derrotou o Sport, por 2 a 0, nesta terça-feira, na MRV Arena, em Belo Horizonte, e abriu boa vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe mineira poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta, dia 22, na Arena Pernambuco, para seguir na competição. Já o time nordestino terá de vencer por três gols ou mais de vantagem. Se vencer por dois, a decisão será nos pênaltis.