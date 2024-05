O Atlético de Madrid foi a Palma de Maiorca neste sábado pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol e voltou com uma vitória por 1 a 0 que consolida a equipe na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O time foi a 67 pontos e está em quarto lugar no Campeonato Espanhol. O Mallorca figura em 16º, com 32 - seis acima da zona de rebaixamento.