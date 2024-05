Com um gol do argentino De Paul aos 39 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid venceu o Celta por 1 a 0 neste domingo, no Metropolitano, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time de Madri se consolida na quarta colocação, com 70 pontos, oito a mais do que o Athletic Bilbao.