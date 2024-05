Em uma jornada inspirada do atacante Lookman, a Atalanta conseguiu o improvável. Derrubou o favorito e até então invicto Bayer Leverkusen e conquistou o título da Liga Europa ao superar a equipe alemã por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Dublin. Artilheiro do confronto, o camisa 11 do time italiano fez todos os gols da partida.