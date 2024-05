A última rodada do Campeonato Espanhol semana que vem vai ser para cumprir tabela para os 20 clubes. Neste domingo todas as vagas dos torneios europeus e rebaixados foram definidas. Mas o destaque mesmo foi o empate por 4 a 4 entre Villarreal e Real Madrid com quatro gols do atacante norueguês Alexander Sorloth.