Um jogo que não valia nada para o Liverpool pode "esquentar" de vez a reta final do Campeonato Inglês. Os comandados de Jürgen Klopp empataram por 3 a 3 na casa do Aston Villa e deixaram o Tottenham vivo na luta por vaga à Liga dos Campeões, sob obrigação de ganhar do Manchester City em jogo adiado, nesta terça-feira.