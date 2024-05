Campeã com cinco rodadas de antecedência do Campeonato Italiano, a Internazionale não quer saber de cumprir tabela nas rodadas finais e continua dominando a competição. Nesta sexta-feira, na abertura da 36ª rodada, a equipe goleou o Frosinone, fora de casa, por 5 a 0. E o quarto gol foi o mais comemorado. Após nove partidas, o goleador Lautaro Martínez voltou a balançar as redes.