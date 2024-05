Os dias de Gabriel Jesus no Arsenal podem estar próximos de acabar, segundo o site The Athletic. A notícia mais recente é de que o clube inglês pretende negociar o brasileiro na próxima janela de transferências. As seguidas lesões do jogador e a concorrência na posição fizeram o time de Londres considerar a possibilidade de uma venda para a próxima temporada. O site divulgou que o diretor esportivo da equipe, Edu Gaspar, esteve na Arábia Saudita com a intenção de avaliar o mercado para alguns atletas.