Sob pressão e contra um gigante da Inglaterra, ainda que em má fase, o Arsenal cumpriu seu papel e reassumiu a liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Manchester United por 1 a 0, neste domingo, no Old Trafford, estádio do rival. A uma rodada do final do campeonato, o time de Londres tem 86 pontos. O Manchester City soma um ponto a menos, mas ainda tem dois jogos a disputar.