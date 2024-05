O uruguaio Arrascaeta foi a novidade do Flamengo no treino desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Em recuperação de uma pequena lesão na coxa direita, sofrida no clássico com o Botafogo, o meia vem realizando tratamento para apressar o seu retorno e tem chances de reforçar a equipe para o compromisso deste sábado, com o Corinthians, no Rio de Janeiro.