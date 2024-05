O apresentador Paulo Soares, por meio da coluna de Juca Kfouri, no UOL, afirmou que o amigo e jornalista esportivo Antero Greco está nos "dias finais" da vida. Greco, de 68 anos, foi diagnosticado com um tumor no cérebro em junho de 2022. No hospital, ele está sedado, com alimentação por sonda e não se comunica mais.