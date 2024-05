O dono da SAF do Botafogo, John Textor, revelou o motivo que o fez querer vender as ações que sua empresa, a Eagle Football Holdings, tem no Crystal Palace. Em entrevista ao "The Athletic", o dirigente admitiu o desejo em investir em um clube inglês que possa "vencer campeonatos". Anteriormente, ele havia declarado interesse no Everton, time que tem acordo de venda para a 777 Partners, grupo americano dono da SAF do Vasco.