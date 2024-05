Após o empate sem gols entre Corinthians e Fortaleza neste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão, o técnico Antonio Oliveira reclamou do calendário frenético do futebol brasileiro e despistou sobre a possibilidade de poupar jogadores na Sul-Americana. O clube paulista enfrenta o Nacional-PAR na terça-feira, às 19h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, precisando da vitória para voltar à zona de classificação para a próxima fase.