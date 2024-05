"Quem não mata, morre". Assim o técnico António Oliveira resumiu a derrota do Corinthians para o Flamengo neste sábado, por 2 a 0, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador corintiano, o time precisa ser mais decisivo. No entanto, ele destacou a luta dos jogadores durante os 90 minutos.