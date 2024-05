Um dos favoritos na briga pelo acesso, o América-MG conquistou três pontos importantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela sexta rodada, o time mineiro venceu o Guarani, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e entrou no G-4 - grupo de acesso.