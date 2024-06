O técnico Fábio Carille ganhou um reforço de peso no Santos. Nesta terça-feira, enquanto os titulares que perderam para o América por 2 a 1 fizeram um trabalho regenerativo na Vila Belmiro, o treinador comandou um jogo-treino com a Juventus - goleada por 5 a 1 - e viu o volante Alison voltou a defender as cores do clube após 11 meses de grave lesão no joelho esquerdo.