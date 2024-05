Alison dos Santos, o Piu, prometeu voltar à disputa em alto nível dos 400m com barreiras após ficar somente em quinto no Mundial de 2023, em Budapeste, na Hungria, antes dos Jogos de Paris-2024, e cumpriu. Nesta sexta-feira, o principal representante do atletismo verde e amarelo conquistou a etapa de Doha da Diamond League com a melhor marca da prova e do ano.