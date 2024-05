O chileno Alejandro Tabilo deu mais um passo em sua histórica campanha no Masters 1000 de Roma ao vencer o chinês Zhang Zhizhen por 6/3 e 6/4 nesta quarta-feira e avançar às semifinais do torneio italiano. Algoz do número um do mundo, Novak Djokovic, na terceira rodada, o 32º do mundo é o primeiro chileno a chegar à uma semifinal de Masters 1000 desde Fernando Gonzalez em Roma em 2009.