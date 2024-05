Com vaga assegurada na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, a Juventus se despediu do Campeonato Italiano com vitória sobre o Monza por 2 a 0, neste sábado, no Allianz Stadium, pela 38ª rodada. Um dos gols foi marcado pelo lateral brasileiro Alex Sandro, ausente na lista da seleção brasileira, divulgada pelo técnico Dorival Júnior