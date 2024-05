O América de Natal é um time de tradição, com 15 participações na elite do futebol brasileiro, mas não disputa a primeira divisão desde 2007 e esteve na Série B pela última vez há dez anos, em 2014. Fora suas aparições pontuais em edições da Copa do Brasil, como fará nesta quarta-feira contra o Corinthians, passa longe do olhar do grande público, situação que pretende mudar em curto prazo nos próximos anos.