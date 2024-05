O processo movido na Fifa pelo Al-Sadd, do Catar, contra o treinador Abel Ferreira pelo não cumprimento de um pré-contrato para assumir o comando técnico do clube catariano gerou preocupação ao torcedor do Palmeiras. O temor é por punições ao time paulista, mas isso não deve ocorrer. Caso a reivindicação dos árabes seja julgada procedente, as consequências serão financeiras e direcionadas ao treinador português. Isso não impede, contudo, que a diretoria palmeirense ajude o técnico a pagar a possível multa.