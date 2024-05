Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi acionado na Fifa pelo Al-Sadd por descumprir um acordo de pré-contrato com o clube do Catar. O treinador português tinha proposta da equipe do Oriente Médio, mas no início deste ano decidiu renovar com time paulista por mais duas temporadas, estendendo o vínculo até o fim de 2025. Procurado pelo Estadão, o Palmeiras informou que "está ciente do caso e já vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis".