O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o seu primeiro treino visando o duelo com o Vitória, neste domingo, às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela rodada inaugural do Brasileirão. A atividade contou com o volante Zé Rafael, que vem se recuperando de uma virose e de uma lombalgia por desgaste físico. O atleta, no entanto, não tem presença confirmada na equipe de Abel Ferreira para a estreia do campeonato nacional.