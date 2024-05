O Palmeiras pode ter um reforço de peso em breve. O meio-campista Zé Rafael, desfalque desde a decisão do Paulistão, trabalhou integralmente nesta terça-feira e deve ficar à disposição em breve de Abel Ferreira. Contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, na quinta-feira, deve ser ausência, mas pode ser relacionado para a visita aos Cuiabá, no domingo.