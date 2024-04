O volante Zé Rafael deve desfalcar o Palmeiras no clássico com o São Paulo, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no MorumBis, pela quarta rodada do Brasileirão. As imagens divulgadas pelo clube entregaram a participação do atleta no habitual "rachão", realizado pelo técnico Abel Ferreira, neste domingo, na Academia de Futebol. No entanto, sua participação na partida ainda é incerta.