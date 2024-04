O técnico Claudinei Oliveira pode perder uma peça importante do elenco para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, marcado para esta segunda-feira, às 21h, diante do Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O zagueiro Léo Santos sentiu um incômodo na coxa no treino desta segunda-feira e passará por exames médicos para saber o real diagnóstico do problema.