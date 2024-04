A rodada de estreia do Brasileirão marcou o retorno dos 20 times da primeira divisão ao torneio nacional. Voltaram também as polêmicas com a arbitragem que, apesar das novas determinações - como a que faz com que os árbitros devam explicar ao público por microfone as decisões tomadas pelo VAR -, ficou marcada por controvérsias em pelo menos em quatro jogos. Veja o que os árbitros relataram nas súmulas sobre os lances que geraram reclamações por parte dos clubes.