Após enfrentar uma longa batalha de mais de 3h contra Luca Nardi, o brasileiro Thiago Wild já sabe quem irá enfrentar nas oitavas de final do ATP 250 de Bucareste . O adversário será o argentino Mariano Navone, finalista do Rio Open e semifinalista do ATP 250 de Marrakech. O número 52º do mundo está em alta, tanto que venceu dez dos seus últimos 12 confrontos.