Vinícius Júnior foi decisivo para o Real Madrid mais uma vez. Em um jogo no qual o time merengue foi dominado durante a maior parte do tempo pelo Bayern de Munique, dois gols marcados pelo atacante brasileiro garantiram o empate por 2 a 2 na Allianz Arena, na Alemanha, no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Vini deixou o Real na frente e a virada bávara veio com gols de Sané e Harry Kane, mas o camisa 7 marcou de novo no final do segundo tempo, em pênalti sofrido por Rodrygo.