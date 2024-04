O zagueiro Murillo pode representar mais um ativo para as receitas do Corinthians ao final desta temporada europeia. Detentor de 10% dos direitos do brasileiro, o clube tem ainda outros 5% do valor de uma eventual venda do brasileiro, já que é o clube formador do zagueiro do Nottingham Forest. Segundo o jornal britânico Daily Mail, quatro clubes da Campeonato Inglês monitoram, além de Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.