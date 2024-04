O Velo Clube largou na frente na decisão da Série A2 do Campeonato Paulista, ao vencer por 1 a 0 o Noroeste, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru. Agora, no segundo jogo, o time rio-clarense vai ter a vantagem de atuar pelo empate para conquistar o título da temporada.