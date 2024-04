O Tottenham visitou o West Ham do brasileiro Lucas Paquetá e ficou no empate por 1 a 1 no duelo londrino, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, com gols de Johnson, para os Spurs, e Zouma, para os Hammers. O resultado foi ruim para as duas equipes, que deixaram de somar pontos importantes para avançar na tabela.