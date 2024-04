Apesar do apoio maciço da torcida, num vibrante e cheio Ginásio do Ibirapuera, Beatriz Haddad Maia abriu com derrota o confronto entre Brasil e Alemanha, pela fase classificatória da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis, em São Paulo. Bia abusou dos erros não forçados na noite desta sexta-feira e foi superada por Laura Siegemund pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h47min.