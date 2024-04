O técnico Thiago Carpini vive fase conturbada no comando do São Paulo com a pressão por resultados e boas atuações do clube paulista. O treinador foi bancado pela diretoria após a derrota para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e busca reabilitação no torneio nesta quarta-feira em jogo contra o Flamengo no Maracanã.