O Brasil terá três representantes na chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Thiago Monteiro ganhou de Radu Albot, da Moldávia, no jogo decisivo do qualificatório, e garantiu presença ao lado de Thiago Wild e do jovem João Fonseca (recebeu convite para o torneio). No feminino, o país será representado por Bia Haddad.