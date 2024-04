A Série B do Campeonato Brasileiro ainda não começou, mas o Santos continua atento ao mercado para reforçar o time. Em um evento do hasteamento da bandeira no Monte Serrat, em Santos, pelos 112 anos do clube, neste sábado, Marcelo Teixeira afirmou que as negociações com o lateral-esquerdo Escobar, do Fortaleza, e com o meia Patrick, do Atlético-MG, estão avançadas. "Está tudo bem encaminhado para que haja o acerto."