As Séries A e B do Campeonato Brasileiro adotarão o protocolo da substituição extra por concussão. Caso o médico de uma determinada equipe reconheça sintomas da lesão no campo em um jogador, o atleta será substituído, e a troca não será contabilizada. A cada jogo, será permitida apenas uma por time. A medida entra em vigor a partir deste sábado, com o começo do Brasileirão. O início da Série B está marcado para a próxima sexta-feira.