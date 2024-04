A seleção brasileira feminina de handebol está no Grupo B da Olimpíada de Paris 2024 ao lado de Hungria, Países Baixos, Espanha, França e Angola. No outro grupo estão Noruega, Alemanha, Eslovênia, Suécia, Dinamarca e Coreia do Sul. O sorteio aconteceu nesta terça-feira na capital francesa.