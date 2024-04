O técnico Thiago Carpini comandou a atividade do elenco do São Paulo nesta terça no CT, a penúltima antes da viagem para a estreia do clube na Libertadores, contra o Talleres-ARG, em Córdoba, na quinta-feira. O treinador priorizou um trabalho de cruzamento e finalização com superioridade numérica. Depois, Carpini comandou uma atividade tática, com 11 contra 11 a fim de aprimorar posicionamento e movimentação das equipes titular e reserva.