O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado (06), para treinamento no Centro de Treinamento da Barra Funda, com três baixas para o próximo duelo da equipe contra o Cobresal, acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no MorumBIS, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O clube confirmou as lesões de Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato.