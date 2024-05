Pablo Maia surpreendeu a todos quando seu nome não apareceu na lista do time titular para o clássico com o Palmeiras, segunda-feira, no MorumBis. O volante sofreu uma grave lesão no treino de domingo - rompeu o ligamento da coxa esquerda e vai ser submetido a cirurgia que pode custar a temporada no São Paulo. O jogador lamentou o problema, mas prometeu acompanhar os companheiros nos jogos e "voltar mais forte."