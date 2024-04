O Palmeiras foi o campeão paulista pelo terceiro ano seguido, mas, ao contrário de 2022 e 2023, não dominou a seleção do Paulistão. Foi o vice-campeão Santos o time que teve mais integrantes na equipe ideal, eleita com votos dos capitães e técnicos dos 16 clubes que disputaram o Estadual. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a seleção do torneio na noite desta segunda-feira, 8, em evento na zona oeste de São Paulo.